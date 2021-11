Bất ngờ lý do hàng loạt binh sĩ Afghanistan gia nhập IS

Mỹ ước tính đã chi 88 tỉ USD để trang bị vũ khí và đào tạo cho lực lượng quân sự Afghanistan - khoảng 300.000 người. Tuy nhiên, lực lượng này mau chóng thất bại khi phong trào Taliban tiến vào thủ đô Kabul hồi giữa tháng 8.

Báo The Wall Street Journal cho biết mặc dù Taliban cam kết không trả thù các nhân viên quân sự Afghanistan nhưng đã có một số trường hợp cho thấy điều ngược lại.

Ngày càng có nhiều binh sĩ và nhân viên tình báo Afghanistan do Mỹ đào tạo gia nhập hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, mục đích là chống lại Taliban. Chi nhánh IS tại Afghanistan - IS-K - đang tỏ ra háo hức để chào đón những tân binh đặc biệt này.

Thành viên IS bị bắt (bịt mắt) ngồi trong xe của Taliban ở thủ đô Kabul - Afghanistan hồi tháng 9. Ảnh: Reuters

Một số cựu quan chức an ninh và thành viên Taliban nói với báo The Wall Street Journal rằng có binh sĩ Afghanistan tham gia IS để nhận được một khoản "tiền lương", trong khi những người khác muốn phản đối sự cai trị của Taliban.

Cựu giám đốc Cơ quan tình báo Afghanistan Rahmatullah Nabil nói: "Nếu có một cuộc phản kháng, họ sẽ tham gia. Hiện tại, IS là nhóm vũ trang duy nhất (có thể đối đầu Taliban ở Afghanistan)".

IS-K và Taliban có ý thức hệ khác nhau. Taliban là một tổ chức dân tộc không đặt mục tiêu bành trướng ra ngoài biên giới của Afghanistan. Còn IS-K cùng tổ chức mẹ muốn thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" trên toàn thế giới như họ đã cố gắng thực hiện ở Iraq và Syria vài năm trước.

Hồi tháng 8, IS-K tiến hành vụ đánh bom tự sát bên ngoài sân bay thủ đô Kabul, giết chết khoảng 200 người Afghanistan và 13 binh sĩ Mỹ. Đối với quân đội Mỹ, đó là ngày chết chóc nhất ở Afghanistan kể từ năm 2011.

Cơ quan an ninh Mỹ đã cảnh báo về sự trỗi dậy của IS-K. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl tuần trước phát biểu tại Thượng viện rằng IS-K có khả năng tấn công phương Tây từ Afghanistan trong vòng 6 tháng tới.

Trong khi đó, chỉ huy cấp cao Taliban Mawlawi Zubair nói rằng họ không đối mặt với mối đe doạ từ IS-K cũng như không lo lắng về chi nhánh này. "Chúng tôi không cần ai giúp đỡ để chống lại IS" - ông Zubair tuyên bố.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động