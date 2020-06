Bất ngờ bắt tay bầu Hiển, thầy Park mới là điểm nhấn trong trận cầu kỳ lạ của Hà Nội

Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Đồng Tháp tối qua diễn ra rất hấp dẫn nếu không tính đến yếu tố... bàn thắng. Chủ nhà dồn ép đối thủ đến nghẹt thở, tung ra gần 30 pha dứt điểm. Tuy nhiên, trong 90 phút thi đấu chính thức thì Hà Nội FC chỉ có duy nhất một lần làm tung lưới đối phương (Văn Dũng, 31').

Sau đó, phải chờ đến phút bù giờ 90 1 và 90 3, Hà Nội FC mới có thêm 2 bàn thắng nữa, nhờ công Thành Chung và Tuấn Anh. Hai ngôi sao sáng nhất của Hà Nội FC là Quang Hải và Hùng Dũng đã có một ngày thi đấu tốt nhưng có lẽ chưa ở mức xuất sắc, khi toàn đội chủ nhà phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn.

Dự khán trận này, thật bất ngờ khi HLV Park Hang-seo lại có pha "ghi dấu ấn" có lẽ còn đặc biệt hơn các cầu thủ phía dưới, thậm chí làm lu mờ cả hai cậu học trò cưng Quang Hải - Hùng Dũng.

Hết cười híp mắt khi Thành Chung bỏ lỡ cơ hội, HLV Park Hang-seo lại ghi dấu ấn với màn bắt tay bầu Hiển.

Đấy là khi ở cuối trận, ông Park tìm tới ghế ngồi của bầu Hiển rồi tháo khẩu trang xuống, gọi ông chủ Hà Nội FC, sau đó cười rất tươi, chìa tay ra bắt và nói gì đó... Không rõ thầy Park nói gì, nhưng bầu Hiển cũng cười rất tươi đáp lại và bắt tay HLV tuyển Việt Nam.

Màn chào hỏi của HLV Park Hang-seo và bầu Hiển có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, khơi gợi lại sự kết hợp đã tạo nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Chính hai nhân vật này đã có những đóng góp lớn bậc nhất vào thành công của bóng đá nước nhà hơn hai năm qua (cùng bầu Đức).

Cùng HAGL, Hà Nội của bầu Hiển là một trong hai CLB đóng góp nhiều quân nhất cho các đội U22, U23 và ĐTQG của HLV Park Hang-seo. Thậm chí khi lên tuyển, quân bầu Hiển còn đóng vai trò quan trọng hơn quân bầu Đức.

HLV Park Hang-seo trong một lần khác tiếp xúc với bầu Hiển.

Hơn thế nữa, dù ít khi tuyên bố tình cảm với bóng đá nước nhà mạnh mẽ như bầu Đức, nhưng trong tim bầu Hiển là cả nhiệt huyết cống hiến, hy sinh. Còn nhớ sau khi chúng ta giành chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử (2019), bầu Hiển khi ấy mới tiết lộ chuyện gọi về Văn Hậu ra sao.

Ông cho biết đã gắt gao ra yêu cầu với Heerenveen phải để Văn Hậu về đá giải Đại hội thể thao ĐNÁ, nếu không sẽ không cho mượn đến Hà Lan dù mức giá cao đến mức nào. Đồng thời, bầu Hiển cũng chi số tiền gần 1 tỷ là lương và các phụ phí khi Văn Hậu về đá SEA Games. Cuối cùng, chúng ta đều biết Văn Hậu là nhân tố quan trọng giúp U22 2 Việt Nam lên ngôi vô địch.

Trong quá khứ, HLV Park Hang-seo từng lên tận Pleiku cảm hơn bầu Đức, không chỉ vì ông đã mang vị HLV người Hàn Quốc về Việt Nam đồng thời chi tiền trả lương, mà còn vì cái tâm của ông bầu Phố Núi đã đào tạo ra nhiều cầu thủ xuất sắc cho nước nhà.

Với trường hợp bầu Hiển, dù vài bước ở SVĐ Hàng Đẫy không dài như khoảng cách lên Pleiku, nhưng ý nghĩa thì chẳng khác gì nhau. Việc HLV Park Hang-seo chủ động tới tìm bầu Hiển, âm thầm ngồi sau và chờ khi thích hợp mới nhoài lên chào hỏi thật ý nghĩa như truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của con người Việt Nam.

Tác giả: Đoàn Dự (Video: Thạch Lý)

Nguồn tin: nhipsongviet.toquoc.vn