Bắt nghi phạm đâm chết người ở Long An khi lẩn trốn ở TP. HCM

Chiều 4/5, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết đã bàn giao nghi phạm P.V.T (gần 16 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP. HCM) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 17h40 ngày 30/4, tại nhà ông N.T.A (50 tuổi, ngụ ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc), 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, một nạn nhân bị đâm gục và tử vong trên đường đi cấp cứu. Đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Cần Giuộc đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm, điều tra nguyên nhân đồng thời truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, sáng 1/5, cảnh sát đã bắt giữ T. khi đang lẩn trốn tại TP. HCM.

Liên quan đến vụ án, ngày 3/5, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc thưởng nóng 80 triệu đồng cho tập thể và cá nhân tham gia điều tra khám phá nhanh vụ án mạng.

Tác giả: Thiên Long

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc