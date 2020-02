Bắt nghi phạm chặt xác cô gái nhét vào vali

Trưa 7/2, Công an Đà Nẵng đã bắt được tình nghi đã sát hại cô gái rồi chặt thành nhiều khúc, bỏ vào vali ném xuống sông Hàn. Nghi phạm là người Trung Quốc, đã được di lý về trụ sở cơ quan điều tra.

“Dân đã phát hiện rất sớm vụ việc và biết vụ này. Do vậy, Công an Đà Nẵng đã tích cực điều tra sớm tìm ra hung thủ để không gây hoang mang dư luận. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ thì anh em đã khẩn trương điều tra, xác minh được đối tượng và bắt giữ. Quá 12h trưa nay đấu tranh thì nghi can đã nhận tội, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nói.

Nghi can trong vụ án. Ảnh: Đ.N.

Cảnh sát cũng xác định nạn nhân là cô gái họ Bao (30 tuổi, quê ở Côn Minh, Trung Quốc). Cô gái này nhập cảnh Việt Nam tháng 12/2019 và thị thực có giá trị đến tháng 3/2020.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nạn nhân tử vong tối qua. Khi cảnh sát đến hiện trường, phần tay và chân của nạn nhân nằm trong vali. Sau đó công an tìm thấy đầu cô gái nổi trên sông Hàn.

Cảnh sát khám xét nơi ở của nghi can. Ảnh: Đ.N.

Sáng nay, người dân đi tập thể dục phát hiện một chiếc vali trôi trên sông Hàn, phía dưới chân cầu Trần Thị Lý.

Mở ra xem, mọi người phát hiện bên trong vali có môt số bộ phận cơ thể của một cô gái.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, đã đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc. Đến 13h cùng ngày, có một số thông tin cho biết công an đã bắt được hung thủ. Tuy nhiên, Công an Đà Nẵng chưa xác nhận thông tin này.

