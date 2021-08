Bắt nghi phạm cầm dao chém người phụ nữ hàng chục nhát tại nhà nghỉ

Nghi phạm dùng dao chém liên tiếp ít nhất 18 nhát lên người phụ nữ. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ngày 7.8, ông Đỗ Văn Thành, Chủ tịch UBND TT.Phát Diệm (H.Kim Sơn, Ninh Bình), xác nhận vụ việc trên xảy ra trên địa bàn TT.Phát Diệm, và cho hay nghi phạm gây án đã bị bắt giữ.

Theo ông Thành, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 6.8, tại sảnh tầng 1 của nhà nghỉ C.T (ở TT.Phát Diệm). Tuy nhiên, bước đầu chính quyền địa phương xác định cả nạn nhân và nghi phạm gây án không phải người địa phương, chỉ đến nghỉ trọ tại nhà nghỉ nên chưa rõ danh tính.

Vào thời điểm trên, người đàn ông trung tuổi bất ngờ cầm dao tông xông đến túm tóc một người phụ nữ rồi chém liên tục lên người nạn nhân.

Hình ảnh từ camera an ninh của nhà nghỉ C.T cho thấy, khi người đàn ông cầm dao xông đến người phụ nữ, có một thiếu niên chứng kiến nhưng do thấy đối tượng cầm dao nên hốt hoảng chạy ra ngoài.

Sau đó, người đàn ông một tay túm tóc, một tay dùng dao chém liên tiếp lên người, đặc biệt là vùng cổ và đầu của người phụ nữ. Trong quá trình bị chém, nạn nhân nằm dưới nền nhà, liên tục dùng chân đạp hung thủ ra ngoài nhưng không được.

Sau khi bị chém ít nhất 18 nhát, người phụ nữ nằm bất tỉnh trên vũng máu. Khi nạn nhân không còn cử động, nghi phạm cầm con dao đến dấu ở bể nước trong nhà nghỉ rồi rời đi.

Người dân sau đó đã đến đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Do bị thương nặng, nạn nhân đã được chuyển ra một bệnh viện ở Hà Nội để điều trị.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an H.Kim Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình truy bắt hung thủ, đến sáng 7.8 đã bắt giữ được nghi phạm.

