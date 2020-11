Bắt nam thanh niên giả danh công an vì muốn ra oai với bạn gái

Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Long (24 tuổi) để điều tra về hành vi giả mạo cấp bậc, chức vụ, vị trí công tác.

Đối tượng Nguyễn Duy Long cùng tang vật. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Khoảng 18h ngày 30/10, Long mặc trang phục Cảnh sát cơ động điều khiển xe mô tô BKS: 60C1 - 233.45 đi một mình đến ngã tư thuộc ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành.

Khi có người dân điều khiển xe mô tô đi qua thì Long rọi đèn pin ra hiệu lệnh để người đi đường dừng lại cho Long kiểm tra, nhắc nhở. Sau khi kiểm tra xong Long thả cho người dân đi, không xâm phạm đến sức khỏe và tài sản.

Khi đang kiểm tra xe của một người phụ nữ thì Long bị Công an xã Tân Hiệp phát hiện, mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, lúc đầu đối tượng tự nhận là Thiếu úy Nguyễn Duy Long, công tác tại Phòng PC65 Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, Long không xuất trình được giấy chứng minh Công an nhân dân và các thông tin liên quan đến cấp bậc, chức vụ, vị trí công tác.

Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận không nghề nghiệp, không có nơi cư trú ổn định, mục đích giả danh công an, kiểm tra xe mô tô vì thích làm công an, muốn ra oai với bạn gái và người khác.

Quần, áo cảnh sát cơ động mà Long đang mặc là do lấy của anh trai trước đây đi nghĩa vụ tại Công an tỉnh An Giang. Còn mũ, sao, giày, tất, ve hàm, gậy ba trắc, đèn pin có in logo cảnh sát cơ động Long khai mua trên mạng xã hội.