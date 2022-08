Bắt nam nhân viên ngân hàng lừa gần 21 tỷ đồng của khách rồi bỏ trốn

Nguyễn Văn Lâm bị bắt theo lệnh truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: VTC News

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2017, khi đang làm nhân viên ở một ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng, lâm quen biết bà N.T.B.C (48 tuổi, trú đường Lê Đình Dương, Đà Nẵng). Vì có nhiều mối quan hệ với khách hàng, Lâm liên kết với bà C. hỗ trợ nhiều người có nhu cầu vay vốn, đáo hạn ngân hàng, đáo hạn nợ xấu để kiếm tiền chênh lệch.

Sau một thời gian làm việc cùng nhau, Lâm tạo được uy tín với bà C. nên mọi vấn đề liên quan việc đáo hạn hay vay vốn, bà C. đều để cho Lâm thực hiện cùng ông N.X.H. (45 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, em ruột của bà C.).

Từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019, lợi dụng lòng tin của bà C. và ông H., Lâm đã làm giả, sửa thông tin hợp đồng vay tiền, giấy thỏa thuận để chiếm đoạt số tiền gần 21 tỷ của bà C. và 15 người khác.

VietNamNet thông tin, người bị lừa ít nhất là 500 triệu đồng, người nhiều nhất 3,5 tỷ đồng. Đặc biệt, có trường hợp chỉ vay 300 triệu nhưng Lâm đã sửa hợp đồng vay thành 3,5 tỷ đồng. Chưa kể, đối tượng này còn lừa lấy 4 sổ đỏ của người khác để thế chấp cho bà C. để vay tổng cộng hơn 7 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Nhận trình báo tố giác tội phạm của nạn nhân, vào tháng 10/2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Lâm. Trong quá trình lẩn trốn, Lâm lưu trú ở nhiều địa phương như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, TP.HCM, sau đó lên Lâm Đồng.

Qua truy xét, ngày 3/8, Đội Cảnh sát Truy nã – Truy tìm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt giữ Lâm tại một căn hộ trên đường Quang Trung, phường 9.

