Bắt khẩn cấp 3 “con nghiện” gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản

Trong tỉnh

Ngày 22/5, Trung tá Bùi Văn Ngọc – Phó Trưởng Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản liên huyện với tổng giá trị tài ước tính 150 triệu đồng.