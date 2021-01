Bắt kẻ sát hại người phụ nữ, nhét trong bao tải để phi tang

Đối tượng Quàng Văn Thương

Ngày 29/1, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã bắt giữ thành công đối tượng Quàng Văn Thương, (SN 1991, trú tại bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) về hành vi giết người.

Trước đó vào khoảng 17h, ngày 23/01, quần chúng nhân dân phát hiện một bao tải dứa nổi trên mặt hồ thủy lợi bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La bên trong có một thi thể người.

Ngay sau khi nhận được tin báo Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra. Kết quả xác định nạn nhân là nữ giới, khoảng 50 tuổi, chưa rõ danh tính.

Sau khi khám nghiệm xác định có dấu hiệu tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khởi tố vụ án giết người và xác lập chuyên án để truy xét đối tượng. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh và trực tiếp là đồng chí thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, hàng trăm cán bộ chiến sỹ phòng Cảnh sát hình sự và Công an thành phố đã kiên trì, bền bỉ bám nắm địa bàn, truy tìm tung tích nạn nhân và hung thủ gây án

Sau 4 ngày tích cực tìm kiếm đã xác định được nạn nhân là bà Đỗ Thị Túy, SN 1971, trú tại Tổ 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

Sau khi xác định được nạn nhân, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét đối tượng, chỉ trong vòng 20h đã xác định được nghi can là Quàng Văn Thương. Sau nhiều giờ đấu tranh, với những tài liệu cơ quan Công an đã thu thập được, đối tượng Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản.

Do có quen biết với bà Túy, Quàng Văn Thương đã vay mượn tiền của nạn nhân. Ngày 15/01/2021 bà Túy đến đòi tiền nên đối tượng đã giết và cướp 18 triệu đồng và 2 điện thoại, sau đó y cho xác nạn nhân vào bao tải rồi đưa lên Hồ thủy lợi bản Muông để phi tang. Hiện vụ án đang được Công an Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Long

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam