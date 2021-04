Bắt giữ thanh niên giúp bạn trả thù, trốn truy nã

Sáng 5-4, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ Trần Đình Hậu (31 tuổi, ngụ TP HCM) sau gần 1 năm ném đá xe tải rồi bỏ trốn.

Trần Đình Hậu tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 28-5-2020, Hậu cùng Võ Đình Nghĩa (31 tuổi) và anh Võ Đình Đức (31 tuổi, cùng ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến một quán nhậu trên địa bàn xã.

Do trước đây, Nghĩa lái xe cho Công ty vận tải Phước Trung (xã Cư Êbur) nhưng việc thanh toán chi phí đi lại không hợp lý nên Nghĩa xin nghỉ việc. Tư thù nên Nghĩa rủ Hậu khi nào thấy xe của Công ty vận tải Phước Trung sẽ chặn ném đá thì Hậu đồng ý.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Đình Hậu

Đến khuya cùng ngày, phát hiện một chiếc xe của công ty này đậu ở gần địa điểm ăn nhậu nên cả 2 đã đứng dậy tìm gạch đá đi ném. Hậu cầm 1 cục bê tông lao vào đòi ném nhưng được anh Đức can ngăn. Thấy vậy, Nghĩa liền cầm 3 cục bê tông khác, đến trước đầu xe ném liên tiếp khiến chiếc xe bị vỡ kính, hư hỏng nặng phần đầu. Sau đó, Nghĩa và Hậu đã bị Công an TP Buôn Ma Thuột ra quyết định khởi tố bị can về hành vi cố ý phá hoại tài sản của người khác.

Tuy nhiên, Hậu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị truy nã toàn quốc.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động