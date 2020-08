Bắt giữ ô tô chở thớt gỗ nghiến lậu

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Chân khai số gỗ nói trên do ông dùng trứng vịt đổi với người dân bản Sa Vang, xã Tà Cạ để đưa về huyện diễn Châu bán kiếm lời.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/8, Ban Công an xã Tà Cạ, phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Sa Vang - xã Tà Cạ - huyện Kỳ Sơn thì phát hiện xe ô tô tải BKS 37C - 350.64 do ông Đặng Đình Chân, SN 1967, trú tại xóm 14, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu điều khiển, có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện phía sau thùng xe có 60 tấm gỗ dạng thớt, với đường kính từ 25-60 cm.

Số thớt nghiến có đường kính từ 25 đến 60 cm

Qua làm việc với lực lượng chức năng, ông Chân khai nhận toàn bộ số gỗ nói trên là gỗ Nghiến, do ông Chân dùng trứng vịt đổi để đưa về huyện diễn Châu bán kiếm lời. Tại thời điểm kiểm tra ông Đặng Đình Chân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gỗ nói trên.

Toàn bộ số tang vật bị thu giữ.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đã thu giữ toàn bộ số tang vật, tạm giữ phương tiện và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lữ Phú

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An