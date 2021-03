Bắt giữ nhiều "hot girl" đi ôtô sang trọng từ TP HCM về Tiền Giang đánh bạc

Sáng 11-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang tạm giữ và tiếp tục lấy lời khai hàng chục đối tượng, trong đó có rất nhiều "hot girl", để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt tại trận, trong đó có nhiều phụ nữ lớn tuổi và những "hot girl"

Trước đó vào lúc 14 giờ ngày 10-3, qua tin tố giác của quần chúng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra, phát hiện 32 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu tại một khu vườn tràm thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành.

Công an lập biên bản vụ việc

Một "hot girl" bị bắt giữ tại hiện trường

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 bộ lắc tài xỉu, 3 xe ôtô các loại dùng làm phương tiện chở các "hot girl", hơn 30 điện thoại di động và hơn 230 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đánh bạc khai nhận đi ôtô từ TP HCM và Long An đến xã Tân Lý Đông, sau đó sẽ có các đối tượng khác chở đến điểm đánh bạc bằng xe máy.

Một phụ nữ đeo vàng "đỏ tay" tại sới bạc

Các đối tượng bị dẫn giải ra khỏi vườn tràm để về cơ quan công an

Để tránh bị lực lượng công an phát hiện, các đối tượng thay đổi địa điểm đánh bạc mỗi ngày một nơi và có nhiều chốt cảnh giới để phát hiện người lạ.

