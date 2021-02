Bắt giữ nghi phạm buôn ma túy nổ súng khiến Thiếu tá công an hy sinh

Nghi phạm Sùng A Tông. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều nay (10/2), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị phối hợp với Công an huyện Mường Lát đã bắt giữ Sùng A Tông, là một trong 4 nghi phạm dùng súng tấn công, làm một Thiếu tá công an hy sinh.

Trước đó, vào tối 6/2, nhóm tội phạm ma túy trên quốc lộ 16 (Mường Lý, huyện Mường Lát) đã nổ súng tấn công, chống trả lực lượng Công an khiến Thiếu tá Vi Văn Luân - Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát hy sinh.

Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng điều tra, truy xét.

Đến chiều ngày 9/2, lực lượng Công an Thanh Hóa đa bắt giữ nghi phạm Sùng A Tông ( SN 1991), ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý (Mường Lát), là một trong 4 nghi phạm của ổ nhóm tội phạm đã gây ra vụ nổ súng.

Nghi phạm Sùng A Tông bị Công an bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Sùng A Tông đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước tiến hành truy bắt các nghi phạm còn lại trong ổ nhóm tội phạm này.

Trước đó, như GD&TĐ đã đưa tin, thực hiện kế hoạch trinh sát, triệt xóa tụ điểm ma túy tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý (Mường Lát), Tổ công tác của Công an huyện Mường Lát, gồm các đồng chí: Phạm Văn Vương - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Tổ trưởng); Vi Văn Luân - Công an viên xã Pù Nhi; Hà Văn Phin - Công an viên xã Mường Lý; Vũ Văn Nhất - Cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy và Đặng Văn Dũng - Công an viên xã Mường Chanh tổ chức mật phục, bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm (Trung Lý) vận chuyển sang bản Mau, xã Mường Lý, để tiêu thụ.

Khoảng 19h ngày 6/2, trong quá trình vây bắt, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy chống trả quyết liệt và dùng súng bắn về phía tổ công tác.

Thiếu tá Vi Văn Luân trúng đạn, bị thương nặng và được đưa đến Trung tâm y tế xã Mường Lý để sơ cứu ban đầu.

Sau đó, Thiếu tá Luân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Thiếu tá Luân đã hy sinh.

Những cán bộ khác trong tổ công tác không ai bị thương. Công an đang tổ chức lực lượng vây bắt nhóm nghi phạm tham gia vụ nổ súng.

Được biết, Thiếu tá Vi Văn Luân có vợ và hai con nhỏ. Trước đó, Thiếu tá Luân đã có nhiều năm công tác ở Công an huyện Mường Lát. Năm 2020, Thiếu tá Vi Văn Luân được điều động về công tác tại Công an xã Pù Nhi.

Sùng A Tông tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Trước sự hy sinh dũng cảm của Thiếu tá Vi Văn Luân, chiều ngày 7/2, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định phong cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung Tá cho đồng chí Vi Văn Luân.

Ngày 8/2, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Vi Văn Luân - Công an viên xã Pù Nhi, (Mường Lát, Thanh Hóa), đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Quang Tuyển - Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao quyết định nêu trên cho gia đình đồng chí Vi Văn Luân.

Đồng thời, trao số tiền 50 triệu đồng được trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Bộ Công an cho gia đình đồng chí Vi Văn Luân.

Tác giả: Hồng Đức

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại