Bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây tiêu thụ hơn nửa tấn pháo

Pháp luật

Ngày 25/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: một đường dây mua bán trái phép pháo nổ số lượng lớn vừa bị Công an huyện Yên Thành đấu tranh triệt xóa, bắt giữ đối tượng Trương Thanh Quý (SN 1990, trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), thu giữ 551,8kg pháo nổ các loại.