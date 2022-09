Bắt giữ đối tượng từ Thanh Hóa vào Nghệ An trộm cắp tài sản

Đối tượng Quách Văn Tiến tại cơ quan Công an

Ngày 13/9/2022, Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Quách Văn Tiến (sinh năm 1991), trú tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 10/9/2022, Công an xã Xá Lượng, huyện Tương Dương tiếp nhận tin trình báo của anh Vi Văn K. (sinh năm 1975), trú tại xã Xá Lượng với nội dung vào khoảng 15h cùng ngày tại bản Thạch Dương, xã Xá Lượng, do sơ hở, anh K. bị kẻ gian trộm mất 01 chiếc xe gắn máy, trị giá khoảng 08 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xá Lượng đã tập trung lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng, đến 17h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công đối tượng Quách Văn Tiến về hành vi trộm cắp tài sản, thu hồi tang vật là chiếc xe gắn máy mà đối tượng đã trộm của anh K..

Quách Văn Tiến cùng tang vật tại thời điểm bị bắt giữ

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận từ tỉnh Thanh Hóa vào huyện Tương Dương để tìm việc làm, quá trình đi tìm việc thấy chiếc xe gắn máy của người dân để sơ hở nên đã nảy sinh lòng tham, trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

