Bắt giam thêm 2 người liên quan vụ chuyến bay giải cứu

Tối 27/10, trả lời PV VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số địa phương khác.

Lê Thị Ngọc Anh và Tào Đức Hiệp.

Theo đó, ông Tào Đức Hiệp (sinh năm 1976, nguyên Giám đốc Công ty TNHH du lịch dịch vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ, bà Lê Thị Ngọc Anh (sinh năm 1984, chuyên viên Phòng Nhà khách, Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra vụ án này, mới đây, Bộ Công an đã đề nghị UBND các địa phương gồm Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Nam rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến những doanh nghiệp, đơn vị đăng ký xin chủ trương cách ly để tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam hồi hương trên chuyến bay trả phí.

Theo cơ quan chức năng, năm 2021, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 công dân hồi hương.

Tại cuộc họp báo hồi đầu tháng 7/2022, lãnh đạo cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết các bị can trong vụ án đã đưa, nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, tính đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam hơn 20 bị can. Những người này gồm các lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và giám đốc một số doanh nghiệp.

Trong đó, người giữ chức vụ cao nhất tại thời điểm bị khởi tố là ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực.

