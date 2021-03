Bắt Giám đốc lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng tiền cọc

Pháp luật

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ khu Nam Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân) – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc DCB (địa chỉ 63 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.