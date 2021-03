Bắt đối tượng gây ra 32 vụ trộm liên tỉnh

Công an huyện Nghi Xuân thu hồi tài sản đối tượng Đặng Công Nguyên trộm cắp.

Thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết: Thời gian qua Công an huyện Nghi Xuân nhận được thông tin một số công sở, trường học trên địa bàn bị kẻ trộm cạy cửa, phá khóa lấy cắp tài sản.

Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành xác lập chuyên án 0221T để điều tra. Sau nhiều tháng mật phục, đêm 10/3/2021, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt giữ Đặng Công Nguyên (SN 1970, trú tại khối 13, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà văn hóa thôn Hợp Thuận, xã Xuân Phổ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Tại cơ quan Công an đối tượng Nguyên khai nhận, từ tháng 3/2020 đến nay đã thực hiện 12 vụ trộm trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và 22 vụ tại các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu và TX Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An).

Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp với Công an các huyện, thành phố và Công an Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam