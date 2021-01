Bắt đối tượng cất giấu gần 10kg pháo nổ ở nghĩa trang

Vào hồi 21h ngày 11/1, tại khu vực nghĩa trang thuộc khối 1, phường Nghi Hoà, thị xã Cửa Lò, Đồn Biên phòng CK cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ; Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an Thị xã Cửa Lò bắt quả tang đối tượng Nguyễn Phan Linh, sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại khối Tân Diện, phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gần 10kg pháo nổ.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng đang trên đường đưa số pháo trên về cất giấu để sử dụng dịp Tết thì bị phát hiện bắt giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Anh Bách

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An