Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke mở cửa để nhóm thanh niên "mở tiệc" ma túy

Qua test nhanh, cả 8 đối tượng đều dương tính với chất ma túy (Ảnh công an cung cấp).

Ngày 13/8, Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường vừa bắt quả tang 8 thanh niên (cả nam và nữ) đang sử dụng ma túy, "bay lắc" tại quán karaoke. Qua test nhanh, cả 8 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Theo Công an huyện Đắk Mil, khoảng 22h00 ngày 11/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường đột nhập quán karaoke Ánh Trăng (thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil) và bắt quả tang 8 thanh niên (2 nữ, 6 nam) đang “bay lắc” theo nhạc tại phòng số 5. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên bàn có 1 đĩa nhựa đựng các hạt chất rắn màu trắng dạng bột (nghi ma túy dạng Ketamine) và một số dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, cả 8 đối tượng dương tính với chất ma túy. Bước đầu xác định, số ma túy trên do một đối tượng trong nhóm mang đến để cùng nhau sử dụng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tang vật được công an thu giữ tại hiện trường.

Trước đó, ngày 1/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh đã ký Công văn số 3882 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu tất cả người dân đi từ vùng có dịch về tỉnh phải được kiểm tra, khai báo y tế. Đối với những người có triệu chứng của Covid-19 hoặc đi đến các địa điểm có nguy cơ cao (theo thông báo của Bộ Y tế) phải được xét nghiệm và cách ly, theo dõi chặt chẽ, nhanh chóng phát hiện ca bệnh, khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả, tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Bắt đầu từ 0h00 ngày 2/8 đến khi có thông báo tiếp theo, toàn tỉnh tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết; tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết (khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát - xa, quán bar...); người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, hạn chế đi đến các tỉnh đang có dịch như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... theo thông báo của Bộ Y tế.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông