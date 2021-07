Bất chấp Covid-19, hàng trăm người vẫn tụ tập tắm bên thác nước

Your browser does not support the video tag.

Hàng trăm người tắm bên thác nước

Trên mạng xã hội đang lan truyền clip hàng trăm khách du lịch tắm tại thác Kempty nổi tiếng ở thành phố Mussoorie, Ấn Độ. Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang rất "nóng" tại Ấn Độ và việc hàng trăm người tụ tập tắm bên thác nước khiến dư luận bức xúc.

Thác Kempty cách Mussoorie 13 km và cách Dehradun 45 km. Nó có độ cao gần 1364 m so với mực nước biển. Thác Kempty và khu vực xung quanh được bao quanh bởi các dãy núi cao nên khí hậu mát mẻ. Ước tính có hàng triệu khách du lịch tới đây mỗi năm.

Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo tình trạng quá tải các điểm du lịch nổi tiếng nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng nhiều đến khách du lịch. Nhiều ngày sau khi những bức ảnh gây sốc từ Manali cho thấy những con phố đông đúc và không quan tâm đến việc giãn cách xã hội, giờ đây, khách du lịch lại tập trung ở Uttarakhand.

Hàng trăm người tụ tập tắm bên thác nước ở Ấn Độ.

Các khách sạn chật kín và hàng dài xe cộ trên đường phố trong khi mọi người trốn lên những ngọn đồi để tránh nóng mùa hè. Nhiều người tỏ ra lo lắng trước sự bất cẩn của các du khách, họ lo sợ làn sóng thứ ba của Covid-19 sẽ ập tới.

Các ngọn đồi nổi tiếng ở Ấn Độ như Shimla, Mussoorie, Kufri, Narkanda, Dalhousie và Manali đang chứng kiến lượng khách du lịch đổ về với số lượng lớn, những người đang tìm cách thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt ở vùng đồng bằng phía Bắc. Các ca nhiễm Covid-19 đang giảm, vì thế các bang như Himachal Pradesh và Uttarakhand đã nới lỏng các hạn chế dẫn đến việc rất nhiều người dân từ các bang khác tới du lịch.

Sự gia tăng số lượng khách du lịch cũng đặt ra thách thức đối với chính quyền bang trong việc đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn giãn cách phòng chống Covid-19 trong bối cảnh lo ngại về làn sóng dịch bệnh thứ ba ở Ấn Độ. Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, quốc gia này có 29,2 triệu ca mắc Covid-19 và 359.676 ca tử vong cho tới giữa tháng 6/2021.

Tác giả: Vĩnh Ngọc

Nguồn tin: Báo Dân trí