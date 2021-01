Bắt 6 'nữ quái' trong đường dây đánh bạc công nghệ cao ở Hải Phòng

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao ở Hải Phòng, ảnh: DX.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Thị Huyền (SN 1963), Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1987), Cồ Thị Kim Thanh (SN 1964), Phạm Thị Lan (SN 1966), Phạm Thị Bích Thủy (SN 1970) cùng trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng và Nguyễn Thị Trang (SN 1986) trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng.

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2020, trên địa bàn quận Ngô Quyền xuất hiện một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân. Không chỉ vậy, hành vi của nhóm đối tượng trên còn kéo theo nhiều loại tội phạm như cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản.

Đường dây này có thủ đoạn hết sức tinh vi, ma mãnh khi không trực tiếp ra mặt mà sử dụng mạng xã hội, tạo tài khoản ảo để chuyển bảng đề cho nhau rồi xóa sạch thông tin liên quan. Hằng ngày, có hơn 20 đối tượng dùng tài khoản ảo để chuyển bảng đề cho Phạm Thị Huyền.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 7/1, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ 6 “nữ quái” trong đường dây để điều tra làm rõ về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Cơ quan CSĐT – Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Đánh bạc". Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.

Tác giả: PHƯƠNG LINH

Nguồn tin: Báo Tiền phong