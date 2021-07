Bắt 5 đối tượng cầm đầu các đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Sầm Sơn và Công an huyện Thạch Thành đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet do các đối tượng có độ tuổi từ 24 đến 31 tuổi cầm đầu.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Sầm Sơn đã triệt phá và bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá gồm Lê Nhật Anh (SN 1990) và Nguyễn Ngọc Cường (SN 1997) đều ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn.

5 đối tượng 9X cầm đầu các đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet

Quá trình điều tra, Công an TP Sầm Sơn phát hiện ngay khi vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021 khởi tranh, 2 đối tượng Nhật Anh và Cường đã lập nhóm nick facebook tên miền là “Câu lạc bộ Golf Đồng Mô” và câu kết với trang Web Mobible.v223344.com để tổ chức cho các đối tượng trên địa bàn TP Sầm Sơn đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Hai đối tượng trên đã tổ chức cho hàng chục con bạc trên địa bàn TP Sầm Sơn thiết lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng/ngày. Theo tài liệu ban đầu, tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn 1 tỷ đồng.

Tiếp đó, Công an huyện Thạch Thành cũng vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT bước đầu xác định 3 đối tượng Vũ Văn Ngọc (SN 1991 ở xã Thạch Bình); Nhữ Văn Linh (SN 1994) và Phạm Văn Cương (SN 1992) đều ở xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, là các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn huyện Thạch Thành.

Kết quả điều tra ban đầu, ngay khi vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021 khởi tranh, 3 đối tượng trên đã câu kết với nhau lập trang Web Mobible.v223344.com để tổ chức cho các đối tượng trên địa bàn huyện Thạch Thành đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tác giả: Tùng Anh

Nguồn tin: Báo Công lý