Bắt 2 sinh viên gí dao, cướp tài sản nữ sinh 19 tuổi lúc rạng sáng ở TP.HCM

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Đinh Tiến Trung và Phạm Quang Trường (cùng 22 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi cướp tài sản.

Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh phê chuẩn.

Nữ sinh viên trình báo bị cướp lúc rạng sáng

Khoảng 2h10 ngày 4/5, chị Trần Thị Hoài N. (19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo bị 2 thanh niên đi Exciter cướp tài sản.

Sau đó, 1 đối tượng cầm dao đe dọa, cướp balo của chị N. bên trong chứa 1 điện thoại iPhone 11, 500 nghìn đồng cùng 1 bộ đồ đồng phục trường Hutech - Đại học công nghệ TP.HCM.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã có mặt phối hợp với Công an phường 13, quận Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra, làm rõ.

Thời điểm chị N. bị cướp lúc rạng sáng, ít người qua lại, nạn nhân không nhớ được đặc điểm nhận dạng của đối tượng điều khiển.

“Thanh niên ngồi sau đội nón trắng, đeo khẩu trang mặc áo dài tay”, chị N. nhớ lại.

Lộ diện 2 tên cướp là sinh viên

Tuy nhiên, với quyết tâm trấn áp tội phạm, lực lượng hình sự đặc nhiệm đã xuyên đêm trích xuất các camera xung quanh khu vực xảy ra cướp và ghi nhận có 2 đối tượng khả nghi.

Sau khi gây án, cả hai tháo chạy về đường Nơ Trang Long. Thời điểm này, camera hành trình một ô tô đã ghi lại được được 2 thanh niên trên, nhưng biển số không rõ nét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hình sự đặc nhiệm đã ngày đêm điều tra, truy xét. Đến ngày 16/5 đã bắt giữ Trung và Trường.

Tại cơ quan công an, Trường và Trung khai nhận là bạn học chung trường Đại học trên địa bàn TP.HCM. Do không có tiền tiêu xài, Trường rủ Trung đi cướp tài sản, “con mồi” cả hai nhắm đến là người phụ nữ đi 1 mình trên đường vắng.

Tối 3/5, cả hai chạy xe máy từ quận 8 qua các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh để tìm con mồi. Rạng sáng 4/5, cả 2 phát hiện chị N. chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng rẽ vào đường Bình Lợi nên chạy theo phía sau.

Đến đường Lương Ngọc Quyến - Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh) thì chặn được chị N. và dung dao đe dọa, cướp ba lô của chị N.

Sau khi cướp được tài sản, Trường và Trung mang điện thoại đi bán được 8,9 triệu đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.

