Bắt 15 “con bạc” trong ngôi nhà hoang

Ngày 23/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “3 cây” tại một ngôi nhà bỏ hoang ở thôn Phượng Ngô 1, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa.

Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 76,9 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, các con bạc tìm đến Lường Kế Thảo (SN 1986 ở thôn Phượng Ngô 1) để rủ đánh bạc. Lúc này, Thảo đang ở cùng Lê Văn Thức (SN 1979 ở thôn Phượng Ngô 2). Thảo và Thức đã dẫn các con bạc sang một ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh để đánh bài “3 cây”.

Hai đối tượng này thỏa thuận số tiền hồ thu được sẽ chia đôi. Hầu hết các con bạc tham gia sới bạc này đều đến từ huyện Hoằng Hóa và đều là lao động tự do.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí