Bắt 14 người trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 6/12, Công an tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 14 người về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Liên quan đến vụ án còn có một nữ bị can bị khởi tố nhưng được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Chiều 26/11, Công an Sóc Trăng ập vào nơi cư trú của Nguyễn Quốc Thái (32 tuổi, quê quán tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Từ Phi Hải (34 tuổi, quê quán tỉnh Sóc Trăng) tại 2 địa điểm ở TP Sóc Trăng.

Qua khám xét, công an phát hiện các đối tượng sử dụng phương tiện kỹ thuật có nối internet tiếp nhận thông tin đặt cược số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của các công ty xổ số trên toàn quốc.

Các tang vật liên quan đến vụ án (ảnh: CAST)

Từ lời khai của Hải và Thái, ngay trong đêm 26/11 đến rạng sáng 27/11, công an khám xét hơn 10 địa điểm khác. Công an cũng xác định Nguyễn Thanh Nhàn (41 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) là chủ mưu, cầm đầu đường dây này.

Đường dây đánh bạc này hoạt động khoảng nửa năm trước và tạm dừng một khoảng thời gian do các công ty xổ số kiến thiết không phát hành vì bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Cuối tháng 10/2021, nhóm này hoạt động trở lại cho đến khi bị bắt. Qua phục hồi các dữ liệu, cơ quan chức năng bước đầu xác định các bị can đã giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Tác giả: THANH TIẾN

Nguồn tin: Báo VTC News