Bắt 1 cán bộ hải quan liên quan đến vụ án VN Pharma

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa có quyết định nhập vụ án mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại TPHCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục quản lý dược - Bộ Y tế thành một vụ án.

Động thái trên được cơ quan an ninh điều tra ban hành sau thời gian mở rộng điều tra vụ án mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty VN Pharma.

Vụ việc gần đây nhất là Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Đình Thanh (cán bộ Phòng Công nghệ thông tin - Cục Hải quan TPHCM) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an xác định ông Lê Đình Thanh có sai phạm do liên quan đến trách nhiệm trong vụ án xảy ra tại công ty VN Phrma. Lệnh bắt ông Lê Đình Thanh được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thực hiện vào ngày 11/9.

Khi vụ sai phạm xảy ra tại công ty VN Pharma, ông Lê Đình Thanh công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 4. Sau đó, ông Thanh được điều động về nhận nhiệm vụ tại Phòng Công nghệ thông tin - Cục Hải quan TPHCM đến ngày bị khởi tố.

Vụ án này được khởi tố khi cơ quan điều tra mở rộng điều tra về vụ án VN Pharma giai đoạn 2 được khởi tố vào cuối tháng 10/2019. Cụ thể, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty VN Pharma) về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Nguyễn Minh Hùng cùng đồng phạm tại tòa trong giai đoạn 1 của vụ án

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng đã sử dụng giấy phép đăng lý lưu hành có sẵn của 4 loại thuốc do công ty Health 2000 Canada sản xuất được Cục Quản lý Dược cấp cho công ty Coduphar và công ty Vimedimex, móc nối với Võ Mạnh Cường để mua 4 loại thuốc gồm Kafotax – 1000, Kaderox – 250, H2K Levfloxacin và H2K Coprofloxacin.

Quá trình nhập khẩu số thuốc trên, Nguyễn Minh Hùng cùng đồng phạm đã làm giả hợp đồng mua bán, chứng từ nhập khẩu thuốc với công ty Austin Hồng Kông với thủ đoạn tương tự như việc nhập khẩu thuốc H-Capita. Đáng chú ý, các loại thuốc mang nhãn mác công ty Health 2000 đã tiêu thụ hết trên thị trường.

Ngoài ra, Nguyễn Minh Hùng còn nhờ người viết, chỉnh sửa hồ sơ đăng ký thuốc để công ty VN Pharma đứng tên nộp hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam. Trong đó, có 7 loại thuốc đã được Cục Quản lý Dược cấp số đăng ký lưu hành, 3 lại thuốc được cấp phép nhập khẩu, sau đó, những lô thuốc trên bị Cục Quản lý Dược thu hồi giấy phép và yêu cầu ngưng nhập khẩu.

Khi mở rộng điều tra vụ án này, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan trách nhiệm của các cán bộ trong việc thẩm định cấp số đăng ký lưu hành các loại thuốc trên.

Ngày 27/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bà Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1976, Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiếp đó, cơ quan an ninh điều tra khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã sáp nhập 3 vụ án trên làm một và tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, TAND TPHCM đã tuyên phạt Võ Mạnh Cường 20 năm tù, Nguyễn Minh Hùng 17 năm tù, Nguyễn Trí Nhật 12 năm tù cùng về tội sản xuất, mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Cùng tội danh này, tòa tuyên phạt các bị cáo còn lại mức án từ 3 năm tù treo cho đến 11 năm tù.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí