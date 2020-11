Bão Vamco quét qua Philippines, 26 người chết, lũ nhấn chìm hàng chục ngàn ngôi nhà

Những ngôi nhà chìm trong nước lũ ở tỉnh Rizal - Ảnh: AP

Bão Vamco, cơn bão thứ 21 càn quét qua Philippines trong năm nay khiến 14 người mất tích và 25 người khác bị thương sau khi hoành hành tại đảo chính Luzon trong vài ngày qua, theo Reuters.

Lượng mưa cực lớn mà Vamco mang đến đảo Luzon khiến vùng đô thị Manila ngập lụt và tê liệt. Nhân viên cứu hộ đang tỏa ra khắp các thành phố trong khu vực, dùng xuồng cao su, các xuồng máy nhỏ, canô và thậm chí là môtô nước để sơ tán người dân.

Your browser does not support the video tag.

Bão Vamco mang theo mưa to gây ngập lụt diện rộng ở Philippines - Nguồn: ABC news/You Tube

Tại thành phố Marikina và xung quanh tỉnh Rizal, người dân phải leo lên lầu hoặc mái nhà khi nước lũ dâng cao. "Chúng tôi choáng ngợp trước quy mô của trận lũ. Chúng tôi đang chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất" - thị trưởng thành phố Marikina Marcelino Teodoro cho biết.

Ông Teodoro nói đã nhận được các báo cáo về việc nhiều người dân mắc kẹt trên nóc nhà kể từ ngày 12-11 và đang bắt đầu bị hạ thân nhiệt. "Nhiều người đang trong tình trạng tồi tệ" - ông Teodoro chia sẻ.

Ông Teodoro cũng đang phải cầu cứu các lực lượng dân phòng khi thành phố có đến 40.000 ngôi nhà đang ngập trong nước và chính quyền địa phương chỉ có 50 xuồng cao su để đi cứu hộ.

Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ đẩy mạnh hỗ trợ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi bão Vamco. Sau khi càn quét qua đảo Luzon, hiện Vamco đã tiến vào Biển Đông.

Xe cộ đi trên một con đường ngập nước tại Manila ngày 12-11 - Ảnh: EPA

Một người đàn ông dừng xe bên dưới một cây đổ do bão Vamco ở thành phố Quezon, vùng đô thị Manila ngày 12-11 - Ảnh: REUTERS

Một người dân ở San Mateo, tỉnh Rizal đang vớt các vật dụng từ trên mái nhà ngày 12-11 - Ảnh: REUTERS

Một cư dân thành phố Marikina ôm thùng nhựa di chuyển trong nước lũ - Ảnh: AP

Nhân viên cứu hộ dắt xuồng chở các cư dân đi sơ tán trên một con đường ngập nước ở thành phố Marikina, vùng đô thị Manila ngày 12-11 - Ảnh: AFP

Sơ tán người dân bằng xuồng nhỏ tại Marikina - Ảnh: AP

Tác giả: ANH THƯ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ