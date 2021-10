Bão số 8 vào Vịnh Bắc Bộ và suy yếu, rú Nguộc ở Nghệ An lại bị sạt lở

Ngày 14/10, trao đổi với PV, ông ông Nguyễn Việt Phương, Chi cục trưởng Cục quản lý đường bộ 2.2 cho biết, vào khoảng 0h15 ngày 14/10, đã xảy ra sạt lở đất ở rú Nguộc, huyện Thanh Chương. Đất, đá tràn ra nửa Quốc lộ 46, gây khó khăn cho người và phương tiện đi qua.

Ngay khi phát hiện, đơn vị đã nhanh chóng triển khai lực lượng, dựng biển cảnh báo và khắc phục để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông.

Đất, đá tràn ra Quốc lộ 46 đoạn qua rú Nguộc, huyện Thanh Chương

Liên quan đến tình hình bão số 8, bản tin lúc 5h ngày 14/10 của Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua (13/10), bão số 8 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ suy yếu.

Hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn khi đi qua đoạn sạt lở rú Nguộc

Do ảnh hưởng của bão số 8 nên ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, trạm đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Hồi 4h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, cách Thanh Hóa khoảng 300km, cách Nghệ An khoảng 310km, cách Hà Tĩnh khoảng 240km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão.

Tàu thuyền neo đậu tránh bão ở TX Cửa Lò (Nghệ An)

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ từ Nam Định đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Trong ngày hôm nay (14/10), ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ: Trong ngày hôm nay, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Cảnh báo mưa lớn: Trong ngày 14-15/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 150mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 200mm. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 16/10 đến ngày 19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn