Bão sắp vô Quảng Ngãi: Cổng chào bằng thép, cây xanh đã ngã đổ

Cổng chào bằng thép trên đường Lê Lợi bị bão quật ngã đổ

Sáng 28-10, trung tâm thành phố Quảng Ngãi gió rất lớn, giật liên tục do ảnh hưởng của cơn bão số 9.

Dù tâm bão còn cách Quảng Ngãi gần 200km nhưng sức gió ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi rất mạnh khiến hàng loạt cây xanh đã bật gốc, một cổng chào bằng thép trên đường Lê Lợi đã ngã đổ. Quảng Ngãi là địa phương được dự báo tâm bão số 9 sẽ đổ bộ vào sáng 28-10.

Your browser does not support the video tag.

Bão số 9 quật đổ cổng chào và hàng loạt cây xanh ở Quảng Ngãi - Video: PHƯỚC TUẦN - QUANG ĐỊNH

Lúc 8h45, ghi nhận tại các tuyến đường thành phố Quảng Ngãi nhiều mái tôn đã bị gió thổi bay. Tuy gió đang rất lớn nhưng một số người dân vẫn bất chấp nguy hiểm di chuyển trên đường.

Trên các tuyến đường thành phố Quảng Ngãi ngập tràn cành cây, bảng hiệu quảng cáo và cả những tấm tôn. Thiệt hại ban đầu rất nặng. Hiện gió vẫn thổi rất mạnh, giật liên tục.

Cổng chào bị ngã đổ, rất may không có người dân đi đường

Cổng chào bị ngã đổ, rất may không có người dân đi đường

Bảng hiệu quảng cáo của một cửa hàng điện tử bị gió bão quật nghiêng, hư hỏng sáng 28-10

Hàng loạt cây xanh ở Quảng Ngãi đã bật gốc

Dù tâm bão chưa đổ bộ nhưng nhiều cây đã bật gốc

Tác giả: PHƯỚC TUẦN - QUANG ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ