Bảo hiểm Bưu điện Chi nhánh Bắc Trung bộ: “Nuốt không được thì nhả?"

Theo phản ánh của ông Nguyễn Quang Ba (có hộ khẩu tại xóm 1, xã Công Thành, Yên thành, Nghệ An), có con là anh Nguyễn Quang có mua gói bảo hiểm thân vỏ của công ty bảo hiểm Bưu điện khu vực Bắc Trung bộ (PTI Bắc

Trung bộ) cho xe ô tô biểm kiểm soát 37C- 210.93 với tổng giá trị hợp đồng 12.580.000đ. Sau khi xảy ra tai nạn, phía bảo hiểm không bồi thường mà trả lại tiền mua bảo hiểm cho chủ phương tiện giao thông khiến gia đình vô cùng thất vọng. Ông Ba nghẹn ngào khi được hỏi đến chí phí sửa: “Sửa xe không dưới 70 triệu đồng mô (đâu) các chú ạ!”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 6/7, anh Nguyễn Quang Thảo có mua gói bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Bưu điện khu vực Bắc Trung bộ (PTI Bắc Trung bộ) cho xe ô tô biểm kiểm soát 37C- 210.93. Trước khi mua gói bảo hiểm này, bên phía bảo hiểm Bưu điện đã yêu cầu chủ xe phải chụp hình phương tiện để duyệt hợp đồng.

Ngày 10/8, trong quá trình tham gia giao thông, ô tô trên không may bị tai nạn. Vụ tai nạn không có thiệt hại về người, tuy nhiên xe bị hư hỏng nặng. Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, chủ phương tiện đã liên hệ với bên bảo hiểm để giám định.

Tuy nhiên, ngày 14/8, Công ty bảo hiểm Bưu điện BTI có công văn số 0812/TB.PTI BTB/2020 về phương án giải quyết tổn thất xe 37C- 210.93. Trong công văn nêu rõ: “PTI chia sẻ rủi ro với khách hàng, tuy nhiên trong trường hợp trên của quý khách hàng thuộc điểm loại trừ bảo hiểm theo quy định, do vậy PTI lấy làm tiếc không thể thực hiện bồi thường được”.

Để làm rõ thông tin trên, phóng viên đã liên hệ với bảo hiểm Bưu điện TTI. Ông Nguyễn Huy Nam trưởng phòng giám định bồi thường bảo hiểm cho biết: “Khi giám định kiểm tra phương tiện đã đo thùng xe, lấy số liệu tại thời điểm xe bị tai nạn thì thấy kích thước thành thùng xe khác với kiểm định (PV:vượt)".

Cách lý giải của ông Nam có vẻ không phù hợp với thực tế bởi khi mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm đã buộc chủ xe phải chụp hình phương tiện, nghĩa là việc cơi nới thành thùng đã được công ty này biết và đồng ý nên mới ký hợp đồng.

Về vấn đề cơi nới thành thùng, trả lời câu hỏi của phóng viên: "Tại sao công ty bảo hiểm vẫn bán bảo hiểm cho khách hàng mà không hề nhắc đến vấn đề cơi nới thành thùng, khi không may xảy ra tai nạn sẽ không được bồi thường? Tại sao bảo hiểm vẫn bán cho khách hàng?" , ông Nam ngắn gọn: “Cái này thì anh làm việc với bộ phận kinh doanh”.

Đến ngày14/8, Công ty bảo hiểm lại ra văn bản số 05 về việc chấp dứt hợp đồng bảo hiểm số TN 200093696 cấp cho xe ô tô biểm kiểm soát 37C- 210.93. Ngày 18/8, Công ty bảo hiểm đã trả lại tiền mua bảo hiểm cho chủ phương tiện.

Việc trả lại toàn bộ số tiền mua gói bảo hiểm trên cho chủ phương tiện khiến dư luận hoài nghi về cách làm ăn theo kiểu "nuốt không được thì nhả", chỉ mong hưởng lợi về mình, khi khách hàng gặp nạn thì trốn tránh trách nhiệm của Bảo hiểm Bưu điện Chi nhánh Bắc Trung bộ.

Không ai mong muốn mình gặp nạn, nhưng trước cách làm "có một không hai" của Bảo hiểm Bưu điện Chi nhánh Bắc Trung bộ đã khiến niềm tin của khách hàng vào Công ty này "bị đánh cắp". Bởi thay vì hỗ trợ khách hàng khi chẳng may rủi ro ập đến thì Công ty lại "chạy trốn". Liệu rằng còn "vị khách" nào gặp cảnh trớ trêu như ông Nguyễn Quang Ba?

Hình ảnh hiện trạng xe gửi cho phía Công ty bảo hiểm Bưu điện trước khi ký hợp đồng.

Xe bị hư hỏng nặng sau khi bị tai nạn

Bảo hiểm của Công ty bảo hiểm Bưu điện cấp cho phương tiện.

Thông báo của Công ty bảo hiểm cho chủ phương tiện từ chối đền bù.

Thông báo chấm dứt hợp đồng

Giấy nhận lại tiền phí đã mua gói bảo hiểm

Tuổi trẻ và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin...

Tác giả: Tiến Công

Nguồn tin: phapluat.tuoitrethudo.com.vn

