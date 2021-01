Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Rủi ro là điều không ai mong muốn nhưng lại có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, đến với bất kỳ ai. Trong đó, bệnh tật, tai nạn,… thậm chí tử vong là những rủi ro luôn tiềm ẩn trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, đến không báo trước. Chị Trương Thị Thu Hằng (xã Long Xá- huyện Hưng Nguyên- tỉnh Nghệ An) là 1 lao động tự do tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên không may bị ung thư đột ngột qua đời để lại chồng và 3 người con đang trong tuổi ăn học.

Rủi ro bất ngờ xảy ra, gia đình bà Hằng đã được Phòng kinh doanh Bảo hiểm Agribank (ABIC) - chi nhánh Nghệ An, Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Hưng Nguyên - PGD Nam Hưng nhanh chóng hỗ trợ để hoàn tất các thủ tục giám định xác minh và nhận tổng số tiền chi trả bảo hiểm là 170.275.000VND theo đúng cam kết trong hợp đồng, trong đó quyền lợi bảo hiểm cơ bản là 165 triệu đồng, chi hỗ trợ mai táng phí 1 triệu đồng và hỗ trợ lãi tiền vay 4.275.000 đồng.

Đại diện Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Nghệ An, Agribank CN huyện Hưng Nguyên và chính quyền địa phương trao 170.275 triệu đồng cho đại diện gia đình chị Hằng

Nhận số tiền của vợ để lại, anh Lê Minh Thắng – chồng chị Hằng nghẹn ngào tâm sự: “Khi vợ tôi mất đi là lúc tôi thấy mình đơn độc nhất. Nếu vợ tôi không lo nghĩ và chuẩn bị chu toàn cho gia đình với hợp đồng bảo hiểm này thì tôi cũng không biết sẽ phải xoay sở như thế nào để nuôi các con ăn học nên người”.

Rủi ro đối với gia đình chị Hằng là một bất ngờ không thể lường trước. Với hợp đồng bảo hiểm của Bảo an tín dụng, chị Hằng đã để lại nguồn tài chính đáng kể cho những người thân trong gia đình, giảm bớt phần nào những xáo trộn trong cuộc sống sau khi rủi ro xảy ra. Đây cũng chính là giá trị nhân văn của bảo hiểm Bảo an tín dụng.

“Trong 12 năm qua, chúng tôi luôn kiên tâm và luôn nỗ lực hết mình, xây dựng sản phẩm bảo an tín dụng ngày càng hoàn thiện, nâng mức trách nhiệm và quyền lợi đối với người dân ngày càng cao. Chúng tôi chia sẻ sâu sắc với gia đình khi mất mát người thân, nhưng chúng tôi cũng an lòng khi được thực hiện chi trả quyền lợi bảo an tín dụng cho gia đình để đảm bảo tương lai. Chúng tôi mong rằng, mỗi khách hàng khi tham gia vay vốn tại Agribank đều có sự bảo vệ ý nghĩa này”, ông Trần Văn Sáng – Phó phụ trách phòng kinh doanh Bảo hiểm Agribank - CN Nghệ An chia sẻ.

Bảo an tín dụng là sản phẩm của Bảo hiểm Agribank (ABIC) cung cấp cho khách hàng có quan hệ vay vốn tại Agribank tự nguyện tham gia, được liên kết thông qua kênh phân phối Ngân hàng – Bảo hiểm. Theo đó, khi khách hàng tham gia nếu có rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người được bảo hiểm và khả năng trả nợ ngân hàng, Bảo hiểm Agribank sẽ thay mặt người vay thanh toán cho Ngân hàng số dư nợ vay trong phạm vi số tiền tham gia bảo hiểm cả gốc và lãi, trường hợp số tiền bảo hiểm lớn hơn dư nợ, số tiền bảo hiểm còn lại sẽ được Bảo hiểm Agribank chi trả cho người mua bảo hiểm, mức tham gia bảo hiểm tối đa lên đến 300 triệu đồng. Đây là sản phẩm có ý nghĩa nhân văn nhằm chia sẻ, giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình khách hàng khi không may gặp phải rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người vay vốn.

