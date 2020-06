Bánh mì cá sấu khổng lồ ở An Giang

Cách đây vài ngày, chiếc bánh mì cá sấu khổng lồ ở một tiệm bánh mới mở tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang gây chú ý với nhiều người. Bánh nặng khoảng 2 kg, dài bằng nửa thân trên của người lớn với lớp vỏ ngoài màu vàng. Bánh được bán với giá 50.000 đồng/ổ, và phải 4-5 người mới có thể ăn hết.

Bánh mì cá sấu. Ảnh Thanh Nguyễn

Đây không phải lần đầu tiên bánh mì khổng lồ xuất hiện ở An Giang. Năm 2018, ổ bánh mì cao 1 mét tại An Giang từng lọt vào top 15 món ăn kỳ lạ nhất thế giới do trang Brightside bình chọn. Nhưng lò bánh này là nơi tiên phong làm ra chiếc bánh mì có kích thước bằng con cá sấu con thật trông khá thú vị.

Thợ làm bánh cho biết, để tạo thành chiếc bánh mì thì mất tầm 3 tiếng đồng hồ, trong đó thời gian ủ bánh khoảng 1 tiếng cho nở to và nướng trong nửa tiếng để bánh đạt độ vàng giòn. Các công đoạn làm bánh tương tự như một chiếc bánh mì bình thường, nhưng phức tạp hơn một chút nằm ở khâu tạo hình chú cá sấu. Bánh lấy ra khỏi lò được rắc thêm mè, quét một lớp bơ sầu riêng thơm lừng. Chiếc bánh thành phẩm dài khoảng 60-70 cm, đặc ruột, phải ăn nóng mới giòn, ngon và thơm.

Mỗi ngày nơi này bán được 40-50 "con cá sấu". Chủ lò bánh mì chia sẻ, tiệm bán đủ loại bánh mì và ban đầu chỉ định làm bánh mì cá sấu cho vui, bán cho người quen nhưng không nghĩ rằng món ăn lại gây chú ý. Đa phần bánh ở đây đều đã được đặt hàng trước, bạn muốn ăn phải chờ khá lâu, hoặc gọi điện đặt bánh rồi hẹn giờ đến lấy cho đỡ tốn thời gian. Hiện ngoài cá sấu, lò còn có bánh mì hình gà, vịt, tắc kè, cua, cá la hán... đều được làm kích cỡ lớn khiến nhiều người yêu thích. Bà chủ nói, tiệm không lên kế hoạch nên tạo hình con gì, mà cứ thấy loài vật nào dễ làm, ngộ nghĩnh thì thử, thành công sẽ đem ra bán.

Tác giả: Diệp Tử

Nguồn tin: ngoisao.net