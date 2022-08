Bánh đập - đặc sản của thành phố biển Nha Trang

Nha Trang thu hút nhiều du khách không chỉ bởi phong cảnh đẹp, những bãi biển trong xanh mà còn hấp dẫn bởi vô số món ăn dân dã, mang hương vị rất riêng. Ngoài các món đã quá đình đám như bánh căn hải sản, bánh canh chả cá, nem nướng, bún sứa,… thì ở Nha Trang còn có món đặc sản cũng đáng thử không kém, đó là bánh đập. Món ăn này luôn nằm trong danh sách những món nhất định phải thử khi du hí Nha Trang vì sự độc đáo từ khâu chế biến cho đến cách ăn.

Bánh đập là một món ăn dân dã và quen thuộc với người dân nơi đây

Bánh đập là 1 trong những món ăn dân dã và phổ biến tại tỉnh Khánh Hoà, đặc biệt là thành phố Nha Trang. Món ăn này kết hợp bánh phần bánh ướt hấp bằng bột gạo bên trong và phần bánh tráng nướng giòn bọc bên ngoài. Bánh thường ăn kèm với tôm khô, mỡ hành, ruốc xay, chấm với nước mắm hoặc mắm nêm ớt cay.

Trước khi ăn, bạn sẽ phải dùng tay đập lên lớp bánh tráng nướng bên ngoài để bánh vỡ ra và dính vào lớp bánh ướt bên trong. Như vậy thì khi ăn, vị mặn ngọt của các loại topping sẽ hoà quyện cùng vị béo bùi của bánh ướt, bánh tráng, tạo nên 1 món ăn khó có thể chối từ.

Món bánh đập ăn kèm với bánh ướt hấp rắc thêm chút hành phi thơm giòn

Tuy đơn giản nhưng quá trình chế biến món ăn này khá công phu và đòi hỏi sự khéo léo. Đầu tiên là phần bánh ướt được làm từ bột gạo, gạo phải được ngâm qua đêm rồi xay nhuyễn, pha với chút nước lọc. Sau đó, người ta sẽ tráng đều và hấp chín để tạo thành từng miếng bánh mỏng, dai.

Phần bánh tráng thì sẽ được tráng dày hơn rồi đem phơi thật khô và nướng vàng giòn. Cuối cùng là phần nước chấm, bánh đập Nha Trang sẽ ăn cùng 2 loại nước chấm là mắm nêm hoặc mắm pha. Đây cũng là phần quyết định hương vị của món bánh đập. Mỗi loại nước chấm đều có hương vị riêng và mỗi quán bánh đập sẽ có công thức pha chế không thể tiết lộ.

Thưởng thức món bánh đập cùng các topping ăn kèm

Điều khác biệt lớn nhất của bánh đập Nha Trang so với những nơi khác chính là phần topping ăn kèm. Nếu như bánh đập Hội An ăn cùng hến xào, bánh đập Đà Nẵng ăn cùng với thịt luộc, lòng lợn,… thì bánh đập Nha Trang lại ăn cùng các loại chả, thịt xiên nướng và xoài non bào sợi.

Đặc biệt hơn, bên trên lớp bánh ướt mỏng còn được rắc thêm mỡ hành, hành phi, tôm khô, ruốc xay và đôi khi là chà bông. Nói không ngoa, chỉ cần ăn bánh không chấm cùng mắm nêm mỡ hành thì cũng đã ngon "nuốt lưỡi" rồi.

Tác giả: Như Khánh

Nguồn tin: saostar.vn