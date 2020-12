Bảng vàng thành tích của nữ thủ khoa Học viện CSND

Lê Thị Thủy Tiên, SN 1998 tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ nhỏ, Thủy Tiên đã luôn có ý thức phấn đấu cao trong học tập và rèn luyện. Học hết tiểu học, Thủy Tiên đã phải “khăn gói quả mướp” trọ học xa nhà tại trường THCS chuyên của huyện rồi trường THPT chuyên của tỉnh. Không chỉ là học sinh giỏi, xuất sắc của lớp, của trường liên tục trong nhiều năm liền, Thủy Tiên còn vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 18 tuổi.

Đặc biệt, trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Thuỷ Tiên đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu như: Giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2016, vinh dự nhận Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên, Gương mặt thanh niên tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm 2016, Giải thưởng Lý Tự Trọng…

Thủy Tiên rạng rỡ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc tại Học viện CSND.

Với giải nhất học sinh giỏi quốc gia, điểm thi tốt nghiệp THPT đạt 29,75 điểm, em đủ tiêu chuẩn để tuyển thẳng vào các trường đại học khối dân sự song với đam mê cháy bỏng được trở thành một nữ chiến sỹ CAND, Thủy Tiên đã nộp hồ sơ xét tuyển và trúng tuyển vào Học viện CSND.

Suốt 4 năm học tập và rèn luyện tại Học viện CSND, Thuỷ Tiên đã không ngừng nỗ lực, cố gắng và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Chia sẻ về bí quyết học tập, Thủy Tiên cho biết, kiến thức nền tảng ở những năm đầu rất quan trọng, khi nắm vững được khối lượng bài vở này thì những năm tiếp theo, việc học sẽ đi vào khuôn khổ và dễ dàng hơn.

Tự nhận mình là cô gái không quá thông minh nên Thủy Tiên luôn chủ động, kiên trì học hỏi ở mọi nơi, mọi lúc. Do học tập tốt tất cả các môn tự nhiên, xã hội cũng như các môn chuyên ngành, thuần thục các kỹ năng mềm, đạt IELTS 7.0, Thủy Tiên đã vinh dự được chọn làm đại diện cho sinh viên Học viện CSND tham gia các chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên quốc tế tại Thái Lan năm 2017 và Trung Quốc năm 2018, tham gia Hội nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát Đông Nam Á “ASEANAPOL” do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội năm 2019…

Kết thúc khoá học, Thủy Tiên đã sở hữu được bộ sưu tập “khủng” các giải thưởng khác nhau gồm bằng khen, giấy khen của Bộ Công an và các tổ chức trong và ngoài lực lượng CAND. Trong số này có thể kể đến bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trong chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại Trung Quốc, bằng khen của Giám đốc Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, bằng khen của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39 tại Việt Nam năm 2019 cùng nhiều bằng khen, giấy khen các loại của Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, Học viện CSND và Công an các địa phương, nơi em tham gia các đợt thực hành chính trị.

Bên cạnh thành tích học tập, Thuỷ Tiên còn là một đoàn viên tiêu biểu tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Cô tham gia nhiều chuyến đi xuống cơ sở, đi thực tế tại các tỉnh miền Trung, tham gia tuyên truyền pháp luật ở các huyện miền núi xa xôi và đạt nhiều giải thưởng cao trong các hoạt động do Tổng cục Chính trị CAND và Học viện CSND tổ chức. Hiện nữ thủ khoa mong muốn được trở về quê hương công tác và tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Hùng Quân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân