Bạn trai bắt làm xét nghiệm ADN con mới chịu cưới, nhìn kết quả bố anh ôm ngực ngất xỉu

Cách đây 2 năm em sinh con làm mẹ đơn thân. Trước đó, dù em và Long yêu nhau tự nguyện nhưng khi em có thai thì lại tuyên bố muốn xây dựng sự nghiệp, chưa sẵn sàng cho hôn nhân.

Ý anh là không muốn em sinh con ra. Em làm mẹ đơn thân, từ khi ấy cuộc sống của hai đứa không liên quan gì đến nhau nữa. Thi thoảng có vẻ kiếm được tiền nên Long cũng gửi cho em vài triệu, coi như là thêm vào nuôi con.

Mới đây khi con trai em tròn 2 tuổi, Long bỗng tìm đến muốn chúng em đoàn tụ để con có gia đình đủ đầy. Long bảo vẫn chưa quên được em, nếu em đồng ý thì anh sẽ bảo bố mẹ đến gia đình em thưa chuyện làm lễ hỏi lễ cưới đàng hoàng, rước mẹ con em về danh chính ngôn thuận.

Tất nhiên là em oán hận chuyện cũ nhưng vẫn muốn nghĩ cho quyền lợi của con trước hết. Không ai bằng bố đẻ cả. Bố mẹ em cũng đồng ý để hai đứa tái hợp.

Lúc này Long mới đưa ra đề nghị muốn xét nghiệm ADN con để chắc chắn không còn sơ suất gì. Em tự ái không muốn cưới nữa thì Long bế thằng bé lên hỏi em là giữa anh với thằng bé có nét gì giống nhau không?

Lúc đó nhìn kỹ em mới nhận ra quả thật con trai em không hề giống bố. Bản thân em biết mình chung thủy, chắc chắn thằng bé là con của Long. Nhưng con trai không giống bố chút nào, Long nghi ngờ cũng có căn cứ.

Gia đình em đồng ý để Long xét nghiệm ADN con trai. Nhìn kết quả, anh vui mừng lắm. Chuyện con không giống bố chắc là do tạo hoá nhào nặn mà thôi.

Ngày nhận kết quả xét nghiệm ADN, Long vui quá chở luôn em và con trai về ra mắt bố mẹ anh. Trước đó em vẫn chưa đồng ý gặp mặt, muốn ông bà phải đến có lời xin lỗi gia đình em đã, bởi trước đây họ biết đến sự tồn tại của thằng bé mà vẫn làm ngơ. Nhưng thấy Long vui quá nên em cũng không cản nữa.

Tưởng được gặp cháu trai đầu, bố mẹ Long sẽ vui mừng lắm. Thế nhưng vừa nhìn thấy mặt thằng bé, họ đều ngẩn người. Long đưa kết quả xét nghiệm ADN ra cho ông bà xem. Bố anh nhìn chằm chằm kết quả rồi quay sang hỏi vợ: "Bà có thấy nó giống ai không?".

"Tôi… tôi…", mẹ Long đột ngột bật khóc thú nhận một chuyện động trời. Lúc đó em mới biết con trai không giống bố nhưng lại rất giống một người bạn thân của bố Long. Anh chẳng nhận ra nhưng vừa nhìn thấy thằng bé thì bố mẹ Long đã phát hiện ra ngay.

Chuyện xảy ra rất lâu rồi, từ khi bố mẹ Long còn trẻ. Trong một lần mẹ anh và người bạn thân kia say rượu đã “trót dại”. Đó chỉ là một tai nạn do men say, sau đó họ không hề có liên hệ gì khác. Nhìn các manh mối trước mắt, dù xưa xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa bố Long và anh song đã có thể đoán được Long là con trai của người đàn ông ấy. Bố Long nghe xong thì ôm ngực lảo đảo mà ngất đi.

Mấy hôm sau Long đến bảo em lễ cưới vẫn diễn ra bình thường. Bố anh rất buồn và giận vợ nhưng chuyện qua lâu lắm rồi, sau này vợ chồng em sẽ ra ngoài ở riêng. Long còn một em trai và một em gái nữa, bố anh không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

