"Bàn tay hư" của chú đười ươi trêu ghẹo cô gái gây sốt mạng (Video: Daily Mail).

Đoạn clip mới được ghi lại tại vườn thú Safari World ở Bangkok, Thái Lan. Sau khi dùng "bàn tay hư" trêu ghẹo cô gái rồi hôn lên má cô gái, chú đười ươi còn quay ra cười với các du khách khác. Chứng kiến sự việc, cả cô gái và các du khách đứng xung quanh đều không thể nhịn cười.

Trong thế giới động vật, đười ươi được đánh giá là một trong những loài linh trưởng thông minh nhất.

Đoạn clip ghi lại sự "nghịch ngợm" của chú đười ươi đã gây sốt trên mạng xã hội. Một số người cho rằng chú đười ươi rất thông minh, thân thiện. Một số khác lại cho rằng đây có thể là hành động mà chú đười ươi đã được huấn luyện thực hiện để đem lại những tiếng cười bất ngờ cho du khách.

Tác giả: Bích Ngọc

Nguồn tin: Báo Dân trí