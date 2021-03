Băn khoăn việc thu hồi một dự án ở Nghệ An

Một góc thị trấn Đô Lương. Ảnh: Báo Nghệ An

Sở Xây dựng Nghệ An ngày 19/1/2021 có công văn số 181/SXD.KTQH gửi UBND tỉnh Nghệ An về kiến nghị tiếp tục triển khai dự án của Công ty TNHH XD DV An Thiên Lý tại xã Đà Sơn và xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương.

Theo văn bản, Công ty An Thiên Lý được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị mới An Thiên Lý tại xã Đà Sơn và xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương theo Quyết định số 300/QĐ.UBND-ĐT ngày 21/1/2009, trong đó có quy định chủ đầu tư phải triển khai dự án trong 12 tháng kể từ khi được chấp thuận quy hoạch.

Tuy nhiên, sau 6 năm dự án không thực hiện, UBND tỉnh Nghệ An ngày 18/5/2015 đã ra Quyết định số 1926 về việc thu hồi, huỷ bỏ quy hoạch xây dựng đối với dự án.

Trong công văn mới đây, Sở Xây dựng khẳng định việc Công ty An Thiên Lý đề nghị tiếp tục triển khai dự án là không có cơ sở.

Trước đó, Công ty An Thiên Lý ngày 20/8/2020 có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An, xin tiếp tục thực hiện dự án khu đô thị ở Đô Lương. Doanh nghiệp này khẳng định việc chậm triển khai dự án không phải lỗi của mình.

Vướng mắc khiếu kiện

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, vướng mắc chính của dự án này là việc khiếu kiện của một số hộ dân liên quan đến chuyển nhượng đất.

Cụ thể, các năm 2006-2007, bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên đã nhận chuyển nhượng từ 21 hộ dân và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 34 lô đất nông nghiệp tại vùng Bàu Kình, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương. Khu đất này được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt cho Công ty An Thiên Lý thực hiện dự án khu đô thị.

Các hộ dân sau đó khiếu nại, đề nghị thu hồi 34 giấy chứng nhận QSDĐ này, với lý do bên nhận chuyển nhượng sử dụng sai mục đích so với hợp đồng (nuôi trồng thuỷ sản).

Ngày 29/1/2011, UBND tỉnh Nghệ An ban hành kết luận thanh tra số 30/KL-UBND.ĐC, giao UBND huyện Đô Lương huỷ kết quả chuyển nhượng, thu hồi 34 GCNQSDĐ.

Tới ngày 27/3/2013, sau 5 tháng thanh tra liên ngành, UBND tỉnh Nghệ An có kết luận số 111/KL-UBND.KT, cho hay việc chính cơ quan này ban hành kết luận thanh tra số 30/KL.UBNC.ĐC là không đúng, do việc tuyên huỷ hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án. UBND tỉnh Nghệ An theo đó không huỷ kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất, và hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân nếu có tranh chấp thì khởi kiện ra toà.

Sau đó, 20 hộ dân đã có đơn khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu huỷ kết luận số 111/KL-UBND.KT.

Tới ngày 8/7/2015, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2899/QĐ-UBND.KT về việc thu hồi, huỷ bỏ kết luận số 30/KL-UBND.ĐC lẫn kết luận số 111/KL-UBND.KT; lý do được đưa ra là để giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định.

Với lý do không còn đối tượng khởi kiện (là kết luận số 111/KL-UBND.KT), TAND tỉnh Nghệ An ngày 25/8/2015 đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên bác yêu cầu khởi kiện của 20 hộ dân.

Đại diện nguyên đơn sau đó kháng cáo, được Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thụ lý, đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 9/12/2016. Tuy nhiên toàn bộ đại diện 6 hộ dân ngày 2/12/2016 đã có đơn rút kháng cáo. Trên cơ sở đó, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đình chỉ xét xử phúc thẩm, và bản án sơ thẩm ngày 25/8/2015 của TAND tỉnh Nghệ An có hiệu lực pháp luật.

Không chỉ có những kết luận bất nhất, quyết định sau phủ nhận quyết định trước như đã đề cập ở trên, mà UBND tỉnh Nghệ An còn đưa ra các chỉ đạo thiếu thống nhất liên quan đến dự án Khu đô thị An Thiên Lý.

Theo đó, ngày 17/10/2014, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 7729/UBND-XD cho phép Công ty An Thiên Lý tiếp tục thực hiện dự án Khu đô thị mới tại Đô Lương.

Văn bản do cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền ký đánh giá: "Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ An Thiên Lý là doanh nghiệp từ TP.HCM về đầu tư dự án tại huyện Đô Lương theo chương trình hợp tác phát triển giữa TP.HCM và tỉnh Nghệ An. Do có tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến việc chuyển nhượng đất đai, dự án đã bị đình trệ nhiều năm, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của tỉnh. Nay việc tranh chấp, khiếu kiện đã có kết luận thanh tra giải quyết cuối cùng, trách nhiệm và quyền lợi các bên liên quan đã xác định rõ, vì vậy cho phép Công ty An Thiên Lý thực hiện dự án; giao UBND huyện Đô Lương, Sở KHĐT hướng dẫn nhà đầu tư triển khai dự án".

Dù vậy, chưa đầy 3 tuần sau, với lý do vẫn còn tranh chấp liên quan dự án, cũng chính ông Huỳnh Thanh Điền tại công văn số 8314/UBND-XD lại yêu cầu dừng thực hiện công văn số 7729 trước đó do mình ký. Tới ngày 18/5/2015, theo đề xuất của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1926/QĐ.UBND-XD do ông Huỳnh Thanh Điền ký quyết định thu hồi, huỷ bỏ quy hoạch xây dựng đã cấp cho Công ty An Thiên Lý.

Nhà đầu tư nói gì?

Theo Công ty An Thiên Lý, doanh nghiệp này rất băn khoăn trước các quyết định bất nhất của UBND tỉnh Nghệ An trong thời kỳ trước. Không những vậy, căn cứ để thu hồi quy hoạch dự án cũng thiếu rõ ràng.

"Doanh nghiệp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư, tuy nhiên UBND tỉnh lấy lý do tranh chấp để không cấp, thậm chí yêu cầu chúng tôi giải quyết vướng mắc, khiếu nại là không đúng vì việc tranh chấp là giữa các cá nhân với nhau, chúng tôi cũng không có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại của người dân", văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị tiếp tục thực hiện dự án ngày 20/8/2020 của Công ty An Thiên Lý có đoạn.

Doanh nghiệp này nhấn mạnh: "Việc UBND tỉnh Nghệ An trì hoãn không cấp giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt dự án do chậm tiến độ là không đúng quy định và bất công. Chúng tôi chỉ đồng ý rằng nếu UBND tỉnh đã cấp chứng nhận đầu tư và giao đất mà không triển khai thì UBND tỉnh có quyền thu hồi, còn trong trường hợp này, còn chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý để triển khai dự án thì làm sao lấy lý do chậm triển khai để thu hồi được".

Văn bản do Giám đốc Công ty An Thiên Lý, ông Nguyễn Cảnh Hà khẳng định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên với 21 hộ dân là hoàn toàn đúng với quy định pháp luật và được thể hiện qua các quyết định và văn bản của các cấp ban ngành từ trung ương đến địa phương. Việc khiếu kiện, khiếu nại của người dân đã được các cấp chính quyền thanh tra kết luận, toà án nhân dân các cấp thụ lý và xét xử. Đến thời điểm hiện nay, 21 hộ dân xã Lạc Sơn không còn khiếu kiện gì về việc chuyển nhượng đất.

