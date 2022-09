Bán hàng online chui, một công ty tại Nghệ An bị phạt 20 triệu đồng

Thực hiện Công văn số 1599/TCQLTT-CNV ngày 6/9/2022 của Tổng cục QLTT về việc xử lý các website TMĐT bán bánh trung thu, Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội QLTT số 11 thẩm tra xác minh và tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm.

Hình ảnh trên Website của công ty.

Ngày 12/9/2022, Đội QLTT số 11 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH LEVUCE có địa chỉ tại số 108, đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty có hoạt động thương mại điện tử trên Website có địa chỉ tên miền http://rongnhorganicyukibudo.com.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH LEVUCE với hành vi thiết lập Website Thương mại điện tử bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến mà không thực hiện nghĩa vụ thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định với số tiền xử phạt 20 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra kiểm tra tại cơ sở.

Gắn với hoạt động kiểm tra, Đội QLTT số 11 đã tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật trong thương mại điện tử và yêu cầu công ty thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật để hoạt động kinh doanh được hiệu quả, tránh được những vi phạm không đáng có.

