Bàn giao cháu bé bị tăng động đi lạc cho gia đình

Vào khoảng 5h ngày 12/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác kiểm soát dịch bệnh tại cầu Bến Thủy 2, TP Vinh phát hiện có 1 cháu bé đi lạc. Qua thăm hỏi không thấy cháu trả lời nên tổ công tác đã báo cáo tình hình cho Công an xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An bố trí lực lượng đến để đưa cháu bé về trụ sở chăm sóc, đồng thời khẩn trương xác minh các thông tin liên quan đến cháu bé.

Đại diện Công an xã Hưng Lợi bàn giao cháu bé cho gia đình.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hưng Lợi đã xác định được cháu bé tên là L.V.P. (SN 2009), trú tại khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh. Hiện cháu đang ở cùng với dì ruột và anh trai.

Sau khi xác minh rõ, Công an xã Hưng Lợi đã trực tiếp liên lạc với gia đình đến để đưa cháu về. Đến 8h sáng cùng ngày, dì và anh trai cháu bé đã đến Công an xã Hưng Lợi để nhận cháu.

Được biết, cháu bé từ nhỏ đã mắc chứng tăng động, bố mất sớm, mẹ đang phải điều trị bệnh ung thư ở Hà Nội, trong quá trình ở nhà, do sơ suất của người thân nên cháu đã tự bỏ nhà đi lúc 3h sáng. Rất may khi cháu đi đến cầu Bến Thủy 2 đã được tổ công tác phát hiện và thông báo cho Công an xã Hưng Lợi để tìm người thân cho cháu bé.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân