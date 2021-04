Bạn đã biết nguyên nhân làm suy giảm collagen ở da?

Collagen là gì?

Collagen là thành phần chính, chiểm 70% thành phần của da. Nguồn ảnh: Internet

Collagen là thành phần chính, chiểm 70% thành phần của da. Các sợi collagen dài và mảnh, đan quyện lấy nhau, tạo ra mạng collagen. Mạng collagen chính là nền tảng của da.

Vai trò của collagen đối với da?

Collagen có vài trò kết nối các tế bào da, kích thích quá trình trao đổi chất của tế bào da, tạo độ đàn hồi, săn chắc cho da. Vì collagen là thành phần chính giúp da săn chắc, mịn màng, là yếu tố quyết định vẻ đẹp của làn da. Khi collagen thiếu hụt do thoái hóa theo thời gian, cấu trúc da sẽ mỏng đi, dễ bị tổn thương và xuống cấp với các dấu hiệu sạm, nhăn, khô, chùng, nhão xuất hiện trên làn da.

Các dấu hiệu này ít hay nhiều là tùy thuộc vào sức khỏe của làn da, cụ thể số lượng và chất lượng của collagen bên trong làn da.

Các yếu tố nào làm giảm collagen?

Bị tổn thương bởi tia UV: Nhiều nghiên cứu cho thấy, có đến 90% nguyên nhân của lão hóa da là do ánh nắng mặt trời tác động và chỉ có 10% là do các yếu tố bên trong cơ thể. Tia UV trong ánh mặt trời có thể gây tổn thương da, làm suy giảm collagen trong da. Việc tiếp xúc với tia UV có thể làm tổn thương collagen thông qua nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm gây tổn thương DNA của các tế bào sản sinh collagen, cũng như thúc đẩy sản sinh các gốc tự do gây tác động trực tiếp tới collagen trong da.

Hút thuốc lá: Hút thuốc lá có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực tới sức khỏe, bao gồm cả thúc đẩy quá trình lão hóa sớm. Hút thuốc lá có thể làm giảm lượng oxy tới các mô, khiến các mô không thể tái tạo, bị hư tổn và chết đi. Điều này có thể dẫn tới hình thành nếp nhăn sớm.

Chế độ ăn gây viêm: Tình trạng viêm là một trong những “kẻ thù” chính của các mô trong cơ thể, bao gồm cả các mô liên kết từ collagen. Chế độ ăn gây viêm là chế độ ăn uống nhiều đường, nhiều carbohydrate đơn giản, các loại thực phẩm chế biến sẵn… có thể kích thích hệ miễn dịch, thúc đẩy tình trạng viêm trong cơ thể. Đặc biệt, hàm lượng đường cao trong cơ thể khiến collagen trong da bị cứng lại, vỡ ra, làm cho da bị suy yếu, thúc đẩy tình trạng lão hóa sớm.

Căng thẳng, stress, mất ngủ: Tình trạng căng thẳng quá mức có thể kích hoạt quá trình viêm, làm giảm khả năng sản sinh collagen tự nhiên trong cơ thể. Căng thẳng, stress cũng làm gia tăng hormon cortisol, từ đó góp phần làm giảm quá trình sản sinh collagen

tự nhiên.

Di truyền: Di truyền là một yếu tố quan trọng, có thể quyết định lượng collagen cơ thể phá vỡ và tái tạo. Do đó, nếu ông bà, cha mẹ mình giữ được làn da đẹp, trẻ trung lâu, rất có khả năng bạn cũng sẽ được thừa hưởng điều này.

Tác giả: Hướng Dương (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn