Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Phan Đại Nghĩa. Ảnh: Thành Duy

Chiều 28/2, tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chuẩn y Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, tại Quyết định số 430, Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa từng đảm nhận chức vụ Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trước khi được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng vào tháng 9/2021 thay người tiền nhiệm là Đại tá Nguyễn Ngọc Hà được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm làm Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền phong