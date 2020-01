Bản án cho kẻ mua ma túy về lán trại bán cho con nghiện

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể vào sáng 24/7/2019, Lương Văn Xá (SN 1976), trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An mang theo 80 triệu đồng đi bộ lên đồi Pù Lôm, xã Lượng Minh tìm mua ma túy để bán kiếm lời.

Tại khu vực này, Xá gặp 3 người đàn ông dân tộc Mông không quen biết hỏi mua ma túy. Họ đồng ý bán cho Xá 3 cây heroin và 16 gói hồng phiến với giá 80 triệu đồng. Mua được ma túy, Xá đưa về cất giấu trong lán của mình tại bản Đửa, xã Lượng Minh để bán cho các đối tượng nghiện.

Bị cáo Lương Văn Xá.

Đến khoảng 19h ngày 25/9/2019, khi Xá đang bán ma túy cho con nghiện thì bị tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt quả tang, người mua ma túy chạy thoát. Tang vật thu giữ là 97,5 gam heroin và 298,49 gam Methamphetamine.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử Lương Văn Xá về tội Mua bán chất ma túy trái phép. Bị cáo cũng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Xá 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.