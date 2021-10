Bamboo Airways tăng tốc, Vietravel Airlines bị bỏ lại phía sau

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, tất cả các hãng hàng không Việt Nam chỉ thực hiện được 105.384 chuyến bay tương ứng với mức giảm 29,1% so với cùng kỳ.

Vietravel Airlines xếp ở cuối bảng với việc trong 9 tháng đầu năm chỉ thực hiện được 1.287 chuyến bay. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên số lượng chuyến bay của hãng này bị giảm mạnh. Cụ thể, trong tháng 6 chỉ thực hiện được 22 chuyến bay, tháng 7 với 3 chuyến bay và từ tháng 8 trở đi không thực hiện chuyến bay nào tương ứng mức giảm 100%.

Đứng đầu bảng xếp hạng, Vietnam Airlines là hãng thực hiện nhiều chuyến bay nhất trong 9 tháng đầu với 39.544 chuyến bay, giảm 33,1% so với cùng kỳ 2020. Đứng thứ 2 là Vietjet Air với 35.071 chuyến bay, giảm 36,3% so với cùng kỳ.

Bamboo Airways đứng thứ 3 với 20.361 chuyến bay và cũng là hãng bay duy nhất có công suất hoạt động tăng trưởng dương so với cùng kỳ, với mức 14,5% chuyến bay tăng trưởng.

Tiếp đó là là Pacific Airlines với 6.440 chuyến bay tương ứng mức giảm 40,3% so với cùng kỳ. Vasco với 2.681 chuyến bay tương ứng mức giảm 54,6% so với cùng kỳ, trong tháng 9 hãng này cũng không thực hiện chuyến bay nào.

Source: Cục Hàng không Việt Nam

Cũng theo tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay của Cục Hàng không Việt Nam, Bamboo Airways là hãng hàng không có tỉ lệ bay đúng giờ cao nhất trong top 3 hãng hàng không lớn, cùng với đó cũng là hãng bay đúng giờ nhất toàn ngành, với 96,9% chuyến bay đúng giờ, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Vietnam Airlines, Vietjet Air có tỉ lệ đúng giờ lần lượt đạt 96,8%, 93%.

Tỉ lệ đúng giờ trung bình toàn ngành đạt 94,4%, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỉ lệ huỷ chuyến của toàn ngành hàng không nội địa trong 9 tháng đầu năm 2021 là 1,9% - tăng 1,0% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tỉ lệ chậm chuyến được cải thiện, khi chỉ còn 5,6%, giảm 9,9% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Trong số 3 hãng bay nội địa lớn nhất, Vietnam Airlines là hãng có tỉ lệ huỷ chuyến cao nhất, với tỉ lệ 4,0% chuyến bay bị huỷ. Có tỉ lệ huỷ chuyến thấp hơn là Vietjet Air với 0,9% số chuyến bay. Bamboo Airways là hãng bay có tỉ lệ huỷ chuyến thấp nhất với tỉ lệ 0,3%.

Cục Hàng không Việt Nam đang khẩn trương xây dựng kế hoạch để mở lại đường bay nội địa.

Thời gian qua, do tác động của đại dịch Covid-19 đặc biệt là làn sóng thứ tư do biến chủng Delta gây nên, các hãng hàng không đều gặp rất nhiều khó khăn do những đường bay thương mại quốc tế và nhiều đường bay nội địa phải tạm dừng khai thác và quy định cách ly tập trung, phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương đã khiến nhu cầu đi lại của hành khách sụt giảm nghiêm trọng.

Các hãng hàng không duy trì chuyến bay chủ yếu tập trung chở y bác sĩ, cán bộ, vật tư, trang thiết bị y tế,... từ Hà Nội vào các tỉnh thành phía Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam đang khẩn trương xây dựng kế hoạch để mở lại đường bay nội địa để đáp ứng yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 để thực hiện vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tác giả: Lê Mạnh Quốc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn