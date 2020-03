Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai được cách ly tập trung tại khách sạn

Chiều 30/3, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Thành ủy nhằm kiểm điểm các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ số một là phòng, chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội chia sẻ những khó khăn mà Bệnh viện đang gặp phải.

Hà Nội khẳng định sẽ đồng hành, ủng hộ Bệnh viện quyết tâm sớm dập dịch. Lãnh đạo Thành ủy và UBND Hà Nội quyết định hỗ trợ tối đa mọi yêu cầu mà bệnh viện Bạch Mai đề xuất.

Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức cách ly tập trung cho cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của bệnh viên Bạch Mai tại một khách sạn trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm chăm sóc sức khoẻ lâu dài cho các y, bác sĩ trong công tác phòng, chống dịch dự kiến còn phức tạp, kéo dài; Đồng thời, giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức đưa đón các y, bác sĩ đảm bảo các quy tắc an toàn phòng dịch.

Nhân viên trong bệnh viện Bạch Mai nhận nhu yếu phẩm qua hàng rào cách ly. Ảnh: Nhịp sống trẻ

Ngoài ra, Hà Nội cũng quyết định ưu tiên cho bệnh viện Bạch Mai phương tiện, thiết bị xét nghiệm Covid-19 và tổ chức xét nghiệm sớm cho toàn bộ các y bác sĩ, các bệnh nhân theo yêu cầu của bệnh viện, bắt đầu từ ngày 31/3. Phương tiện, thiết bị và chi phí xét nghiệm do Hà Nội chi trả.

Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ đảm bảo công tác hậu cần, chuyển giao suất ăn và nhu yếu phẩm cho Bệnh viện Bạch Mai; giao Công an thành phố chỉ đạo Công an quận Đống Đa triển khai vận chuyển, đảm bảo an ninh, an toàn và kịp thời.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Hà Nội vào sáng 30/3, Quyền chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai Ngô Quý Châu đã thay mặt tập thể bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai gửi lời xin lỗi tới TP Hà Nội.

Ông Châu cũng chia sẻ dịch bệnh xảy ra ra đúng thời điểm chuyển giao lãnh đạo, bệnh viện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đề nghị cho phép CDC Hà Nội lấy lại toàn bộ mẫu của những người trong bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục xét nghiệm một lần nữa. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch Hà Nội cho phép khách sạn Mường Thanh ở Hà Đông trở thành khu cách ly cho các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai có thể ở đây nghỉ ngơi, cách ly, luân chuyển thì anh em mới đủ sức làm việc.

