Ba vụ cháy trong đêm giao thừa ở Nghệ An, 1 người bị thương

Theo báo Nghệ An, ngay sau khoảnh khắc giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Trung tâm Chỉ huy 114 - Công an tỉnh Nghệ An nhận được hàng chục cuộc gọi báo cháy từ người dân về việc xảy ra 3 vụ cháy trên địa bàn tỉnh.

Cháy ki-ốt bán hoa tại thành phố Vinh. Ảnh: Báo Nghệ An

Cụ thể, vụ cháy thứ nhất xảy ra vào lúc 00h10 ngày 1/2 tại ki-ốt bán hoa tươi trên Đại lộ Lênin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Khu vực bị cháy là khu vực lán tạm của ki-ốt, thiệt hại không đáng kể.

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, tới lúc 0h15 ngày 1/2, một đám cháy khác đã bùng lên tại một nhà dân ở tầng 2, bên đường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An).

Lúc này, người dân đang đón năm mới Nhâm Dần 2022 đã hốt hoảng gọi cứu hỏa và cố gắng dập lửa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an Nghệ An liền chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 1 huy động 2 xe cứu hỏa cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng lên đường chữa cháy. Do lửa cháy phát ra từ tầng 2 khu vực cửa hàng kinh doanh phụ kiện tủ bếp và chứa đồ, áo quần trẻ em nên công tác dập lửa gặp khó khăn.

Cảnh sát phải dùng kìm cộng lực phá khóa để vào chữa cháy. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Cảnh sát PCCC đã kịp thời chữa cháy để lửa không lan ra rộng khu vực nhà dân xung quanh. Quá trình tham gia chữa cháy, 1 người dân đã bị bỏng ở vai và mặt.

Vụ thứ ba là cháy nhà dân tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương. Khu vực cháy là cửa hàng tạp hóa.

Rất may các vụ cháy đều được người dân phát hiện sớm, lực lượng chữa cháy tại chỗ, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An có mặt và chữa cháy kịp thời, không gây cháy lan sang các khu vực lân cận.

Tác giả: Minh Hạnh (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT