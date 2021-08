"Bà trùm buôn lậu" Mười Tường chủ mưu vụ vận chuyển 470.000USD qua biên giới

Trong quá trình điều tra vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới xảy ra vào ngày 30/10/2020, tại khóm Vĩnh Chánh 1 (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang) do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) cầm đầu tổ chức, chiều 6/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an An Giang ra quyết định khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

4 đối tượng.

Trước đó, vào ngày 24/6/2019, Tổ công tác thuộc các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển tiền tệ qua biên giới, tại khu vực rạch Trắc Ri (thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang).

Phát hiện lực lượng, chức năng các đối tượng bỏ lại thuyền máy và tang vật chạy về phía biên giới Campuchia. Qua kiểm tra, tang vật gồm 47 cọc tiền, mỗi cọc gồm 100 tờ mệnh giá 100 USD, tổng số tiền là 470.000 USD.

Tang vật.

Khi bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ phục vụ điều tra vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, 4 đối tượng gồm Phạm Thanh Sang (tức Sang “Ma cây”, SN 1982), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Hồ Tuấn Linh (tức Phong, SN 1981) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991), cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới dưới sự chỉ đạo của đối tượng Mười Tường.

Công an tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ để Cơ quan điều tra Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Như CAND đã thông tin, sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 6/7 đối tượng Mười Tường và hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả: Trần Lĩnh - Phạm Giang

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân