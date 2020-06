Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đứng đầu Hội đồng bầu cử quốc gia là Chủ tịch do sự đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để Quốc hội bầu. Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thường là Chủ tịch Quốc hội. Các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng đề nghị Quốc hội phê chuẩn. Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Hội đồng bầu cử Quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn như trình danh sách các phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia để Quốc hội phê chuẩn; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia; lãnh đạo và điều hành công việc của Hội đồng bầu cử quốc gia; giữ liên hệ với các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cũng là người thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng bầu cử quốc gia phân công.