Ba người treo cổ trong trại tạm giam

Ngày 10/9, đại tá Phạm Gia Chiến - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai - thông tin về 3 vụ người tự tử và một trường hợp chết do bệnh lý trong cơ sở giam giữ của công an tỉnh này.

Theo đó, tối 26/8, cán bộ Trại tạm giam Công an Lào Cai đưa nghi phạm Đoàn Quang Dũng (58 tuổi, bị điều tra hành vi Tàng trữ trái phép ma túy) đi cấp cứu. Khuya hôm đó, ông Dũng tử vong.

Cơ quan chức năng nhận định bệnh nhân chết bởi xuất huyết đường tiêu hóa do dùng ma túy trong thời gian dài.

Cơ sở giam giữ của Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Công an Lào Cai.

Rạng sáng 29/8, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm Nguyễn Trọng Hà (66 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ tại cửa buồng giam. Ông Hà bị cáo buộc mua bán, vận chuyển trái phép 5 bánh heroin và bị bắt tạm giam hồi tháng 3. Thi thể người này đã được giao cho gia đình mai táng.

Đến ngày 3/9, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tử tù Thào A Chư (33 tuổi, bị tuyên án tử hình do mua bán ma túy) dùng vải treo cổ sau khi lấy áo che camera ở buồng giam. Phạm nhân này được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Tiếp đó, ngày 8/9, cán bộ trại tạm giam phát hiện nghi phạm Hoàng Văn Duần (49 tuổi, bị điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy) treo cổ trong nhà vệ sinh của buồng giam. Sau khi lực lượng y tế cấp cứu, ông Duần qua cơn nguy kịch.

Công an Lào Cai cho biết khi xảy ra các vụ việc, Cục C11 Bộ Công an và VKSND tỉnh lập đoàn kiểm tra. Qua thanh tra, lực lượng chức năng đánh giá cán bộ cơ sở giam giữ không làm trái quy định.

Đối với trường hợp nghi phạm Nguyễn Trọng Hà tự tử, đoàn thanh tra kết luận quá trình giam giữ, người này có diễn biến tâm lý tiêu cực, đã nhiều lần tìm đến cái chết.

