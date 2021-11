Ba người bị thương sau cú va chạm giữa 2 xe máy

Ngày 18/11, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hải Phòng thông tin, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh vừa xảy ra vụ TNGT khiến 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 17/11, tại khu vực trước cửa nhà số 188 đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, xảy ra vụ TNGT giữa xe máy BKS 16P5-8963 do anh Trần Quang D. (SN 1982, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) điều khiển, di chuyển theo hướng từ cầu vượt Lạch Tray về cầu vượt Nguyễn Văn Linh với xe máy BKS 15B2-100.16 do chị Nguyễn Hồng V. (SN 1991) điều khiển chở người ngồi sau là anh Nguyễn Văn A. (SN 1994), cùng trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng, đi cùng chiều phía trước.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh D. bị thương vùng đầu, vùng ngực được đưa đi cấp cứu tại Bệnh việt Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng). Còn chị V., anh A. bị thương tích xước xát chân tay. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 1 đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nhóm PV miền Bắc

Nguồn tin: atgt.vn